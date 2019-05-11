Okçuluk Dünya Kupası'nda bronz madalya

ANADOLU AJANSI - Okçuluk Dünya Kupası 2. ayak yarışmalarında Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, bronz madalya kazandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin'in Şangay kentinde düzenlenen organizasyonda, Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı ve İpek Tomruk'tan oluşan Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, bronz madalya maçında Tayvan ile karşılaştı.

Karşılaşmadan 227-225 galip ayrılan ay-yıldızlı ekip, bronz madalya elde etti.

Evren Çağıran, Süleyman Araz ve Muhammed Yetim'in yer aldığı Makaralı Yay Erkek Takımı ise bronz madalya mücadelesinde Çin'e mağlup oldu.

Makaralı yay erkekler bireysel müsabakada da milli sporcu Evren Çağıran, üçüncülük karşılaşmasında El Salvadorlu rakibi Roberto Hernandez'e yenildi.

Dünya Kupası'nda yarın Yasemin Ecem Anagöz ve Mete Gazoz'dan oluşan Klasik Yay Karışık Milli Takımı ile Mete Gazoz, Samet Ak ve Fatih Bozlar'ın temsil ettiği Klasik Yay Erkek Milli Takımı altın madalya maçına çıkacak.