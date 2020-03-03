Okçuluk Dünya Kupası'nın 2. ayağı Türkiye'de yapılacak

Okçuluk Dünya Kupası'nın ikinci ayağı, 11-17 Mayıs tarihleri arasında Türkiye'de gerçekleştirilecek.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle Çin'den alınan Okçuluk Dünya Kupası'nın 2. ayağına, Antalya ev sahipliği yapacak.

BAŞKAN TOPALOĞLU AÇIKLADI

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Okçuluk Federasyonu'nun organizasyonun Türkiye'de düzenlenmesine karar verdiğini bildirdi. Topaloğlu, "Koronavirüs nedeniyle Çin'in Şanghay kentinden alınan Dünya Kupası'nın 2. ayağı, 11-17 Mayıs tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek. Polonya ve Slovenya da ev sahipliği için talipti. Dünya Okçuluk Federasyonu, Türkiye'yi tercih etti. Bu tür organizasyonların Türkiye'ye verilmesi bizim güvenirliliğimiz açısından önemli." ifadelerini kullandı.

Antalya'nın, 20-26 Mayıs tarihlerinde 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota veren Avrupa Okçuluk Şampiyonası'na da ev sahipliği yapacağını hatırlatan Topaloğlu, "Avrupa Şampiyonası öncesi bu ev sahipliği bize avantaj sağlayacak. Antalya'da güzel organizasyonlar düzenleyeceğiz." dedi.