Oktay Derelioğlu resmen Gaziantepspor'da

Gaziantepspor, teknik direktör olarak anlaştığı Oktay Derelioğlu ile sözleşme imzaladı.

Gaziantepsporspor için Oktay Derelioğlu ile birlikte bir adım attıklarını belirten Huzeyfe Durmaz, "İnşallah ikinci ligde kümede kalmayı hedefliyoruz. Oktay hocamızın tecrübesiyle, ahde vefasıyla, bir telefonla, hiç soru sormadan kabul ettiği için kendisine teşekkür ediyorum. İnşallah başarı peşinden de gelir inancındayız" dedi.

GAZİANTEP'İN İSMİ YERE DÜŞMEZ

Törende konuşan Oktay Derelioğlu ise, "Banan inanıp güvenenlere, bu göreve layık görenlere teşekkür ediyorum. Gaziantep'in büyüklüğü ve ismi hiçbir zaman yere düşmez. Çünkü bu kulüp tarihi ve şehriyle çok büyük bir kulüp. En güzel yıllarımdan birini bu kulüpte geçirdim. Tarihinin ilk Avrupa kupalarına giden kadrosunda yer aldım, başarılı olmuştum. Çok önemli bir sezondu. Bu durum, bu vaziyet, bu hal böyle gidecek diye bir kaide yok. Bizler, buraya karakterimizi, ismimizi, üretkenliğimizi, çalışkanlığımızı koymaya geldik. Handikapları konuşmak istemiyorum.Aynı şeyleri oyuncularımla da konuşacağım. Bizler mücadeleci yapıdayız. Bu duruma birileri bir şekilde getirmiştir Ama Gaziantep büyüklüğünden hiç bir şey kaybetmez. Ben inanıyorum ki gelecek aydınlık. Karanlık bence insanın kafa yapısında düşüncesindedir. Ben yenilmeye tahammülü olmayan bir yapıdayım. Yenilirsem de rakibimi yaralamam lazım. Yaralayarak, yenilmek isterim" diye konuştu.