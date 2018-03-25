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Oktay Mahmuti: Hak ettiğimiz bir galibiyetti

Süper Ligi'nin 22. haftasında Trabzonspor'u 84-78 mağlup eden Galatasaray Odeabank'ın başantrenörü Oktay Mahmuti, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

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Oktay Mahmuti, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "İki takımı da tebrik ediyorum. Trabzonspor şut yüzdesi yüksek, her alanda tehlikeli olabilen bir takım. İlk çeyrekte çok fazla top kaybı yaptık ve bu da hızlı hücum olarak geri döndü. Bu durum bütün yarıda devam etti. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu." diye konuştu.

Mahmuti, maçı izleyen taraftarların da galibiyette önemli payının olduğunu anlatarak, "Bu seyirci olmasaydı belki bu maç böyle bitmeyecekti. Onların katkısı çok önemliydi." ifadelerini kullandı.

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