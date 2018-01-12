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Oktay Mahmuti resmen Galatasaray'da

Erman Kunter ile yollarını ayıran Galatasaray yönetimi, takımın başına Oktay Mahmuti'yi getirdi.

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Oktay Mahmuti resmen Galatasaray'da

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Galatasaray Odeabank'ta Erman Kunter'in yerine başantrenörlüğe Oktay Mahmuti getirildi. 

6 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre başantrenörlük için Mahmuti ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandı.

Deneyimli teknik adam, 2010-2012'de başantrenörlük yaptığı Galatasaray'a yaklaşık 6 yıl sonra döndü.

Oktay Mahmuti, kariyerinin büyük bölümünü Anadolu Efes'te geçirdi. Lacivert-beyazlı takımda ilk olarak 1992-1993 sezonunda yardımcı antrenör olarak çalışan Mahmuti, 1996’da Koraç Kupası’nı kazanan teknik ekibin parçalarından biri oldu.

Anadolu Efes'te 2000-2001 sezonundan itibaren başantrenörlük yapan Mahmuti, takımına üst üste 4 şampiyonluk kazandırdı. 2007-2008 sezonunda İtalya’nın Benetton Treviso takımıyla anlaşan tecrübeli çalıştırıcı, 2010'da Galatasaray'ın başına geçti. Sarı-kırmızılı ekipteki görevinin ardından bir kez daha Anadolu Efes'i çalıştıran Mahmuti, daha sonra Darüşşafaka'da görev yaptı.

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