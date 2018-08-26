Olaylı başlayan Belçika Grand Prix'sinde zafer Vettel'in

Pole pozisyonda yarışa başlayan genel klasman lideri Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton ise damalı bayrağı ikinci sırada gördü. Bu sezon 5. yarışını kazanan ve Hamilton ile sayıları eşitleyen Vettel, Ferrari'nin 2009'dan bu yanaki Belçika Grand Prix'sindeki galibiyet hasretini dindirdi.

BÜYÜK KAZA YAŞANDI

Formula 1'de Belçika Grand Prix'si olaylı başladı. Renault sürücüsü Nico Hulkenberg ilk virajda Alonso'ya çarpınca, McLaren sürücüsü, Sauber'den Charles Leclerc'in aracının üzerine uçtu. Kazada kimse yaralanmasa da üç isim de ilk turda yarış dışı kaldı.

Kazanın ardından piste giren güvenlik aracı dört tur pistte kaldı. Kazada Riccairdo, Kimi Raikkonen ve Valtteri Bottas da hasar aldı. Bu üçlü daha sonra yarışa dönse de Kimi Raikkonen sekizinci turda, Ricciardo ise 28'inci turda yarış dışı kaldı.

VETTEL ÜSTÜNLÜĞÜNÜ BIRAKMADI

Kazanın ardından yarışa pole pozisyonda başlayan Lewis Hamilton'ı geçen Sebastian Vettel, üstünlüğünü yarış sonuna kadar bırakmadı ve damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Bu sezon 5. galibiyetini elde eden Alman sürücü, Ferrari'nin Belçika'daki 2009'dan bu yanaki yarış galibiyeti hasretini de sona erdirdi. Vettel ayrıca şampiyona lideri Lewis Hamilton ile yarış galibiyeti sayılarını eşitledi; İngiliz sürücü arasındaki puan farkını 17'ye indirdi.

Vettel'in 57. kariyer zaferini elde ettiği Belçika Grand Prix'sinde üçüncü sırayı ise Red Bull'dan Max Verstappen elde etti. Bu üçlüyü bir başka Mercedes sürücüsü Valtteri Bottas takip etti.