Olaylı derbi Avrupa basınında

Süper Lig'de haftanın en çok merak edilen maçında kazanan çıkmadı.
Galatasaray'ın 2-0 öne geçtiği maçta geri dönen Fenerbahçe, Valbuena ve Jailson'un golleriyle skoru 2-2'ye getirerek maçtan 1 puanla ayrılmayı başardı.
Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından ise saha adeta savaş alanına döndü. Jailson'un Belhanda'ya tokat atmasıyla başlayan olaylar, dakikalarca devam etti.
Maç sonu Ndiaye, Jailson ve Soldado'ya kırmızı, Belhanda'ya ise sarı kart verilen derbi Avrupa basınında da geniş yer buldu.
ÖFKE, ŞİDDET, KAVGA
Hollanda basını, "Klasik bir derbi. Öfke, şiddet, kavga ve kırmızı kartlar!" başlığı altında Galatasaray - Fenerbahçe maçında atılan 4 golün önüne yaşanan olayların geçtiğini söylerken, Alman basını "İstanbul derbisinde futbol yerini şiddete bıraktı" dedi.
Öte yandan İngiliz basınında BBC ise "İstanbul derbisi oyuncular ve teknik kadarodan 30 kişinin karıştığı kavgayla sona erdi" başlığıyla haberi duyurdu.