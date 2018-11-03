Olaylı derbi Avrupa basınında

Stoch'tan bir jeneriklik gol daha

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinin ardından yaptığı açıklamada Fırat Aydınus için "Hakkımı helal etmiyorum" dedi.

Derbi sonrası çıkan kavgada hakem Fırat Aydınus, Ndiaye, Jailson ve Soldado'ya kırmızı, Belhanda'ya ise sarı kart verdi.

Hakem Fırat Aydınus ve VAR yönetimine sitem eden Galatasaray Başkan Vekili, TFF'de yakında bir değişim olabileceğini işaret etti.

Başta Fatih Terim olmak üzere tüm G.Saraylılar yanlış taç kararının VAR tarafından düzeltilmemesine isyan etti. Ancak kural kitabına göre gol öncesi sadece akış halindeki atak inceleniyor.

VAR kurallarına göre F.Bahçe'nin golü nizami

Belhanda'ya tokat atarak olayların başlamasına sebep olan Jailson, G.Saraylı futbolcuların kendisine doğru koşması üzerine soyunma odasına kaçtı.

G.Saray ile F.Bahçe derbisi sonrası çıkan kavgada birçok futbolcu ve antrenör birbirlerine fiziki müdahalede bulundu. PFDK'nın ceza yağdırması bekleniyor.

1 VAR kurallarına göre F.Bahçe'nin golü nizami Başta Fatih Terim olmak üzere tüm G.Saraylılar yanlış taç kararının VAR tarafından düzeltilmemesine isyan etti. Ancak kural kitabına göre gol öncesi sadece akış halindeki atak inceleniyor.

2 Hasan Şaş, Skrtel'e saldırdı Derbi sonrası çıkan kavgaya Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Hasan Şaş da karıştı. Sahaya giren Şaş, Fenerbahçeli futbolcu Skrtel'in üzerine atladı.

3 Abdurrahim Albayrak'tan TFF'ye seçim mesajı Hakem Fırat Aydınus ve VAR yönetimine sitem eden Galatasaray Başkan Vekili, TFF'de yakında bir değişim olabileceğini işaret etti.

4 Ali Koç ile Abdurrahim Albayrak'tan sıcak pozlar Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanan olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası dostluk görüntüleri sergilendi.

5 MHK'dan Fırat Aydınus'a tam not MHK, özellikle Galatasaray cephesi tarafından beğenilmeyen hakem Fırat Aydınus'un derbi performansından memnun kaldı.

6 PFDK'ya sevk edilecek isimler G.Saray ile F.Bahçe derbisi sonrası çıkan kavgada birçok futbolcu ve antrenör birbirlerine fiziki müdahalede bulundu. PFDK'nın ceza yağdırması bekleniyor.

7 Belhanda'ya tokat atan Jailson soyunma odasına kaçtı Belhanda'ya tokat atarak olayların başlamasına sebep olan Jailson, G.Saraylı futbolcuların kendisine doğru koşması üzerine soyunma odasına kaçtı.

8 Koray Şener'in eski tweeti yürekleri yaktı Derbi öncesi kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Koray isimli bir taraftarın, 2014 yılında "Kalpten gideceğim ondan eminim bu takıma kalp dayanmaz" şeklinde bir paylaşımda bulunduğu ortaya çıktı.

9 Olaylı derbi Avrupa basınında İngiltere, Almanya ve Hollanda basını, 2-2 sona eren olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisini manşetlerine taşıdı.