Olaylı maç sonrası Recep Kara Kırkpınar'ı bıraktı

657'ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci günü Sarayiçi Er Meydanı'na kısasıya mücadelelere sahne oldu. Saat 10.00'da başlayan ve 30 dereceyi bulan sıcak havada pehlivanlar üst turlara çıkmak için mücadele verirken, başpehlivanlık üçüncü tur kuralarında erken final niteliğindeki eşleşmede Ali Gürbüz'ün rakibi Recep Kara oldu. Normal sürede iki pehlivan da birbirine üstünlük sağlamayınca puanlama bölümüne geçildi.

İKİ GÜREŞÇİ DE KAZANDIĞINI DÜŞÜNDÜ

Ali Gürbüz atak yaparak Recep Kara'dan puan almaya çalıştı, ancak Recep Kara da karşılık verince iki pehlivan da puan aldığını düşünerek sevinç yaşadı. İtirazlar sonucu Hakem Kule heyeti, Video Yardımcı Hakem Sistemi'nden (VAR) faydalanarak video kayıtlarını inceledi. Bu sırada Recep Kara ve Ali Gürbüz, yardımcılarıyla birlikte hakem kule heyeti önünde bekledi. Yaklaşık yarım saat süren inceleme sırasında tribünlerin yarısı Ali Gürbüz'e, diğer yarısı da Recep Kara lehine tezahüratta bulundu.

VAR'DAN ALİ GÜRBÜZ GALİP ÇIKTI

Başpehlivan Recep Kara, yardımcılarının çektiği güreş videosunu cep telefonundan izledikten sonra, "Daha nasıl yeniş olacak, 50 adam var bir güreşi açamadınız" diye tepki gösterdi. Hakem kule heyeti, yaklaşık yarım saat sonra artan kalabalık üzerine heyet önündeki bulunanların dağılmasını ve Ali Gürbüz ile Recep Kara'nın kalmasını istedi. Polisten de bu konuda yardım istedi. VAR'da görüntülerin incelemesinin ardından hakem kule heyeti Ali Gürbüz'ü galip ilan etti. Gürbüz ve yardımcıları büyük sevinç yaşayıp Er Meydanı'ndan ayrıldı. Recep Kara ise itirazlarını sürdürerek hakem kule heyetine "Bu karar hepinize lazım olacak" dedi. Hakem Kule Heyeti itirazları üzerine Kara'yı kuleye çağırdı.

RECEP KARA, KIRKPINAR'I BIRAKTI

Kararın açıklanmasının ardından tribünlerde de hareketli anlar ve tartışmalar yaşandı. Polis ekipleri tartışma çıkan tribünlere girerek sakinleştirmeye çalıştı. Kararın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Recep Kara, haksız olarak yenilgi kararı verildiğini ve Kırkpınar'a artık güreşmek için gelmeyeceğini söyledi.

"SENELERDİR DOPİNGLİ ADAMLARLA UĞRAŞTIM"

Kara, "Bu anlattıklarım olayın sıcağıyla nabzım yüksek bir şekilde anlatmıyorum. Tamamen kendimdeyim, tüm irademle anlatıyorum. 22 senedir ben bu er meydanındayım. 4 defa Kırkpınar başpehlivanı oldum. Bu güreşi herkes kadar en iyi ben de bilirim. Ben kimsenin hakkını hukukunu istemiyorum. Ama ben 1 yıldır burada emek harcıyorum. Aşağıda görüntüyü ben de izledim. Eğer altın puanla bu güreş verilmediyse, Ali Gürbüz ile yaptığım müsabaka bana verilmiyorsa, artık Kırkpınar'da güreşmeme gerek yok. Benim için Kırkpınar güreşleri bitmiştir. Recep Kara'nın güreş yapma işi bitmiştir. Hak, hukuk bir şey yok burada. İstedikleri gibi oyun oynuyorlar. Burada bir yılın emeği var, bir yıldır gece gündüz çalışarak hazırlanıyoruz. Ama bizim hakkımızı yemesinler, Ben senelerdir dopingli adamlarla uğraştım, 4 tane birinciliğimi yediler. Geldiler, yine hakkımızı yiyorlar, yazıklar olsun diyorum, başka bir şey demiyorum. Buradan yetkililere sesleniyorum. Her şey kayıtta, hiçbir şey gizli kalmıyor. Allah'a havale ediyorum bunları, benim için Recep Kara olarak bu saatten sonra Kırkpınar güreşi benim için bitmiştir. Görüntüleri ben de izledim, ağır çekimde de izledim. 'Bu güreşi Ali'ye verdiyseniz tebrik ederim güreşi katlettiniz' dedim. Bu güreşi onlar kadar biz de biliyoruz" şeklinde konuştu.

ÇEYREK FİNALİSTLER BELLİ OLDU

Başpehlivanlık güreşlerinin üçüncü tur sonucu, normal sürede rakibi İsmail Koç'u yenen Fatih Atlı çeyrek finale adını yazdırdı. Normal sürede yenişemeyen başpehlivanlar Hüseyin Gümüşalan, rakibi Ali Yanatma'yı, Şaban Yılmaz rakibi Ünal Karaman'ı, Orhan Okulu rakibi Nedim Gürel'i, Serhat Balcı rakibi Mustafa Batu'yu, İsmail Balaban rakibi Osman Aynur'u, Faruk Akkoyun ise rakibi Hamza Köseoğlu'nu yenerek çeyrek finalist oldu.

İKİ HAKEM GÖREVDEN ALINDI

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Recep Kara ile Ali Gürbüz arasındaki 3. tur müsabakasını izleyen iki hakemi görevden aldığını açıkladı.

Musa Aydın, yaptığı açıklamada, Recep Kara ile Ali Gürbüz arasındaki 3. tur mücadelesinde son saniyede puanı kimin aldığının tartışma konusu olduğunu, kule hakemlerinin görüntüleri art arda izledikten sonra Ali Gürbüz’ün galip ilan edildiğini hatırlattı.

Recep Kara’ın resmi itirazı üzerine hakemler hakkında soruşturma başlattıklarını ifade eden Başkan Aydın, "Müsabakayı yöneten hakem ile kuledeki hakemi görevden aldık. Bundan sonra görev yapmayacaklar. Hakemlerden bir komisyon kurulacak. Tekrar oyunu izleyeceğiz. Karar Recep Kara’nın lehine olduğu takdirde hakemlere ceza vereceğiz. Güreşin tekrarlanması söz konusu değil" dedi.