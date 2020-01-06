Olcay: Galatasaray beni çok istemişti

Denizlispor'un deneyimli oyuncusu Olcay Şahan, Horozlar'ın ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'nın Kundu Turizm Merkezi'nde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Beşiktaş'a transfer olmadan önce Galatasaray'dan transfer teklifi aldığını aktaran Olcay Şahan, şunları kaydetti:

"Futbol hayatımda yaptığım bütün hamlelerden çok memnunum. Kaiserslautern ile ligden düştükten sonra Galatasaray beni çok istedi. Galatasaray ile görüşmüştüm. Anadolu takımlarının çoğu aramıştı ama büyük takımlardan sadece Galatasaray aramıştı. Galatasaray ile görüşmeler olurken devreye Beşiktaş girdi. Beşiktaş da benim takımımdı ve Beşiktaş'a transfer olduğumdan dolayı çok mutluyum. Çünkü Beşiktaş sayesinde ben Olcay Şahan oldum. Sonraki hamlem Trabzonspor'dan da çok memnunum. Trabzon'u görmem, camiayı, taraftarların sevgisini görmem beni çok mutlu etti... Denizlispor'da olduğum için de mutluyum. Ben bu camiayı benimsedim, bu takımın parçası olduğum için çok mutluyum. İnşallah gelecek yıllarda da Denizlispor'da futbol oynayabilirim."