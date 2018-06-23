Olcay Şahan Beşiktaş'ı istiyor

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Olcay Şahan geri dönmek istiyor. Trabzon forması giyen Olcay, menajerine bordo mavililerde mutsuz olduğunu belirtip, yeniden Beşiktaş forması giymek istediğini söyledi.

MENAJERİ GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Trabzon'a önceki sezonun devre arasında giden 31 yaşındaki futbolcu, iyi bir başlangıç yapsa da geçen sezonki performansı beklentilerin altında kaldı.

Olcay da menajerine, "Taraftar da beni pek benimsemedi. Ayrılık iki taraf için de daha sağlıklı olacak. Yeniden Beşiktaş'ta oynamak istiyorum" dedi.

Olcay'ın menajeri de, nabız yoklamaya başladı. Beşiktaş, Olcay'ı sadece 200 bin euro bonservis ücretiyle bordo mavililere satmıştı.