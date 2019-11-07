Olcay Şahan: Beşiktaş'ı yenmek istiyoruz

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında Denizlispor'u konuk edecek.
Galatasaray ve Antalyaspor'u yenerek çıkış yakalayan Beşiktaş, Mehmet Özdilek'le yeni bir döneme giren Denizlispor'la kozlarını paylaşacak.
"BÜYÜK MAÇLARI İYİ OYNUYORUZ"
Mücadele öncesinde, eski Beşiktaşlı Olcay Şahan'dan iddialı açıklamalar geldi.
İstanbul'dan galibiyetle dönmek istediklerini dile getiren deneyimli futbolcu, "Beşiktaş'ta 5 yıl geçirdim. Türkiye'nin en büyük camiasına karşı oynayacağımızı biliyoruz. İyi hazırlanıyoruz. Büyük maçları iyi oynayan bir ekibiz. Beşiktaş karşılaşmasından da 3 puanla ayrılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
2012-2017 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Olcay Şahan, siyah-beyazlı ekiple 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.
Öte yandan Süper Lig'de Beşiktaş'ın 15, Denizlispor'un ise 11 puanı bulunuyor.