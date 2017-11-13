Olcay Şahan: Düştüğümüz yerden kalkacağız

Milli arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendiren Trabzonspor'da tecrübeli futbolcu Olcay Şahan, özel açıklamalar yaptı.

ANADOLU TAKIMLARI DENGEYİ DEĞİŞTİREBİLİR

PFDK'nın verdiği ceza nedeniyle 2 maçta daha forma giyemeyecek olan tecrübeli oyuncu, "Şu an çok iddialı takımlar varmış gibi gözükse de herhangi bir Anadolu takımı da dengeyi değiştirebilecek güce sahip. Sezona çok iddialı başladık ama bazı şeyler istediğimiz gibi gitmedi. Şimdi yeni bir heyecanla taraftarlarımızı üzen saha sonuçlarını değiştirerek düştüğümüz yerden ayağa kalkacağız" dedi.

Gençlere yardımcı olmalıyız Olcay, altyapıdan A takıma yükselen oyuncuların malzeme ihtiyaçlarını karşılamasıyla ilgili olarak ise şöyle konuştu: "Aslında bu konunun duyulmasını istemiyordum. Ama şunu şöyleyebilirim, A takıma yükselen her genç oyuncunun oldukça kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Ben onlara elimden geldiğince yardımcı olacağım ki onlar da bundan sonra A takıma yükselen oyunculara yardımcı olsunlar."

Antalya kampının en hırslı isimlerinden biri olan Olcay, yarım günlük izinde golf oynayarak stres attı.