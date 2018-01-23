Olcay Şahan: Fenerbahçe'yi yeneceğiz

Trabzonsporlu futbolcu Olcay Şahan, Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe ile yapacakları karşılaşmayı kazanarak, son 2 haftadaki puan kayıplarını telafi etmek istediklerini söyledi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Olcay, ikinci yarıya iyi başlamadıklarını ancak önlerindeki karşılaşmaları kazanarak iddialarını sürdürmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

"F.BAHÇE MAÇINDA TELAFİ EDECEĞİZ"

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın göreve gelmesiyle çıkış yakaladıklarını kaydeden bordo-mavili oyuncu, "Ligde 9 maçtır yenilmiyoruz ancak son 2 karşılaşmada berabere kaldığımız için üzgünüz. Fenerbahçe maçında inşallah bunları unutturacağız." değerledirmesinde bulundu.

Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşmada eksiklerinin olacağının hatırlatılması üzerine Olcay, şunları söyledi: "Kırmızı kart cezalısı var. Trabzonspor geniş bir kadroya sahip. Hubocan olmazsa başka oyuncu olur. Eksiklerden fazla endişeli değiliz. Futbol takım oyunu. Trabzonspor büyük bir camia ve büyük bir kadrosu vardır. O yüzden üstesinden geleceğiz."