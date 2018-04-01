Olcay Şahan: G.Saraylılar, Fenerbahçe'yi destekliyor

Trabzonsporlu Olcay Şahan, Galatasaray'a mağlup oldukları maçın ardından çarpıcı açıklamalar yaptı.

GENÇ OYUNCULAR VAR BEDELİNİ ÖDEDİK

Takımın tecrübe eksikliği nedeniyle kötü oynadığını belirten Olcay Şahan, "Bizim takımın çok genç oyuncuları var, onun bedelini ödedik. Tecrübe kazandılar. Takımda genç oyuncular varsa, bazen böyle büyük maçlarda sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Kazanmak ve üst sıralara doğru tırmanmak istiyorduk." dedi.

OLCAY ŞAHAN'DAN GALATASARAY TARAFTARINA

Galatasaray taraftarına gönderme yapan Olcay Şahan, "Galatasaray taraftarını tebrik etmek istiyorum, "Şikeci Trabzonspor" diye bağırıyorlarsa, demek Fenerbahçe'yi destekliyorlar. Türkiye'de demek böyle taraftarlar birbirini destekleyebiliyor. Onları tebrik ederim." diye konuştu.