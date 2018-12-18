Olcay Şahan Trabzonspor'dan ayrılıyor

Trabzonspor yönetimi, geçtiğimiz günlerde Mustafa Akbaş'ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshederken, Slovak oyuncu Kucka'nın da devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak'ın da devre arasında Karadeniz ekibine veda etmesi bekleniyor.
Bu arada istediği forma şansı bulamayan Olcay Şahan'ın da takımdan ayrılmak için izin istediği öğrenildi.
İki haftadır forma şansı bulamayan tecrübeli futbolcu, 2-2 beraberlikle biten Beşiktaş karşılaşmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak 'Az kaldı' ifadesine yer vermişti.
Olcay'ın bu paylaşımı taraftarlar arasında transferine gönderme olarak algılandı. Olcay'ın adı Bursaspor'la anılıyor...