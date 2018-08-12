Olcay Şahan'dan iddialı açıklama

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'i Başakşehir deplasmanında açıyor.

Bordo mavili takımın tecrübeli futbolcusu Olcay Şahan maç öncesinde iddialı açıklamalarda bulundu.

OYUNLARIMIZIN İSMİ KALİTELİ

Olcay Şahan yaptığı açıklamada, "Herkese hayırlı sezonlar diliyorum. Sezona iyi hazırlandık. Hedeflerimiz büyük. Geçen yıl geniş bir kadromuz vardı. Ayrılanlar oldu ama kemik kadroya sahibiz. Bu kadronun şampiyonluğa oynayacağı belli. Oyuncuların isimlerine ve kalitelerine baktığınız zaman bunu görebilirsiniz. Trabzonspor'un forması her türlü şampiyonluğa oynar." diye konuştu.

PES ETMEYECEĞİZ

Teknik direktör Ünal Karaman da bu sezon pes etmeyeceklerini belirtti ve "Mazeretlerin arkasına hiçbir zaman sığınmadık. Her şeye hazır bir Trabzonspor kadrosuna sahibim. Trabzonspor, hiçbir zaman pes etmez, etmeyeceğiz" dedi.