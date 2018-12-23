Olcay Şahan'dan taraftara kalıyorum mesajı

Trabzonspor'un Süper Lig'in 17. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı öncesinde Olcay Şahan, taraftara 3'lü çektirdi.

Uzun süredir bordo-mavili takımda forma şansı bulamayan ve devre arasında başka bir kulübe transfer olacağı konuşulan Olcay Şahan, taraftarı kalıyorum mesajı verdi.

(Görüntüler beINSports'tan alınmıştır)

"TRABZON'DA KALIYORUM"

Çaykur Rizespor maçı öncesinde kale arkası tribünün önüne giden milli futbolcu, önce taraftar 3'lü çektirdi, sonrasında da elleriyle 'burada kalıyorum, bir yere gitmiyorum' işareti yaptı.

(Görüntüler beINSports'tan alınmıştır)

DEVRE ARASI TRANSFER OLACAĞI KONUŞULUYORDU

Olcay Şahan, bordo-mavili takımda bu sezon fazla ilk 11 şansı bulamadı. Deneyimli futbolcunun devre arası transfer döneminde Bursaspor'a başta olmak üzere birkaç kulüple görüşüp Trabzonspor'dan ayrılacağı haberleri basında yer alıyordu.

(Görüntüler beINSports'tan alınmıştır)