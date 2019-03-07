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Olcay Şahan'ın sözleşmesi revize edildi

Trabzonspor, Olcay Şahan'ın sözleşme şartlarında değişikliğe gidildiğini açıkladı. Sözleşmesi 1 yıl kısaltılan Şahan, alacaklarının bir kısmından da vazgeçti.

Olcay Şahan'ın sözleşmesi revize edildi
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Trabzonspor, Olcay Şahan'ın yeni sözleşmesini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıkladı. Deneyimli oyuncu alacaklarının bir kısmından vazgeçerken, sözleşmesinin 1 yıl daha erken bitmesini de kabul etti. 

8 MİLYON TL'LİK FEDA DEDİ

Olcay Şahan'ın normal şartlarda 2020'de sona erecek olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. 31 yaşındaki futbolcu toplamda 1 milyon 350 bin euroluk (yaklaşık 8 milyon TL) alacağından vazgeçti.

Bordo-mavili takım Şahan'a toplam 15 milyon 457 bin TL'lik alacağını 3 taksit şeklinde ödeyecek. Olcay, Beşiktaş'ta oynadığı dönemde de "feda" diyerek maaşında indirime gitmişti.

Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklama söyle:

"Şirketimiz ile Olcay Şahan arasında münakit 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesinin bitiş süresi, bir sezon kısaltılarak, 31.05.2019 olarak revize edilmiştir.

Buna göre; -Olcay Şahan'a ortadan kaldırılan 2019-2020 sezonundaki 2.000.000.-EUR garanti ücret ve maç başı alacaklarına karşılık, yaklaşık 1.25 milyon EUR indirim yapılarak 4.575.000.-TL ödenmesine,

-Olcay Şahan'ın eski dönemlerden kalan 250.000.-EUR da dahil olmak üzere 2018/19 futbol sezonunda doğmuş ve doğacak tüm alacaklarına karşılık, 90 bin EUR indirim yapılarak 10.882.000.-TL ödenmesine,

-Böylelikle toplamda 1.34 milyon EUR indirim sonrası Olcay Şahan'a toplamda 15.457.000.-TL nin 31.05.2019, 10.04.2020 ve 20.04.2021 tarihlerinde üç taksit halinde ödenmesine, Karar verilmiş ve bu doğrultuda gerekli olan akitler yapılmıştır."


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