Olcay Şahan'ın yeni imajı

Trabzonsporlu futbolcu Olcay Şahan bordo mavili takımın en renkli isimleri arasında yer alıyor.

Olcay daha önce Diriliş Ertuğrul dizisi kostümü giyerek elinde kılıç ve kalkan ile poz vermişti.

Ünlü oyun kahramanı Süper Mairo kılığına da giren Trabzonsporlu futbolcu, "Bir Mario değildik ama peşinden koştuğumuz prensesimiz vardı" notuyla bu fotoğrafını takıpçileriyle paylaşmıştı.

SAÇ STİLİNİ DEĞİŞTİRDİ

Olcay Şahan, ligin ilk yarısının sona ermesinin ardından yeni yıla stil değiştirerek girmeye karar verdi.

Saç şeklini değiştiren Olcay Şahan, Rodallega ile özdeşleşen saç stilini seçti. Olcay Şahan'ın bu hali sosyal medyada oldukça ilgi çekti.