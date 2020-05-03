Olimpia Milano, Kalinic ve Datome'yi istiyor

EuroLeague'de mücadele eden İtalyan ekibi Olimpia Milan, önümüzdeki sezon bütçe anlamında EuroLeague'de en az sıkıntı yaşayacak takımlardan biri konumunda.

Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Olimpia Milano, bütçe anlamında sıkıntı yaşayabileceğini düşündüğü ekiplerdeki hedeflerine yönelmiş durumda. SuperBasket'in haberine göre; Efes'in yüzde 30'luk bir kesintiye gitme ihtimali sonrası Milano ekibi, Chris Singleton'ı gündemine almıştı.

F.BAHÇE KÜÇÜLMEYE GİDEBİLİR

Fenerbahçe'nin de yarı yarıya bir küçülmeye gidebileceğini belirten SuperBasket; Milano'nun da bu doğrultuda Luigi Datome ve Nikola Kalinic'i kadrosuna katmak istediğini belirtti.