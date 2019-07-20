Olimpiakos, B Takımı ile lige çıkacak

Geçtiğimiz sezon Panathinaikos ile yaşanılan olaylar sonrasında maçlara çıkmayan ve bu sebeple Yunanistan Basketbol Federasyonu tarafından küme düşürülen Olympiakos, yerel ligle ilgili kararını verdi.

İKİNCİ LİGE DÜŞÜRÜLDÜ

Olympiakos, yaptığı açıklamada, Yunanistan İkinci Basketbol Ligi’nde mücadele etmesi için “B takımı” oluşturacaklarını ve o takımın yerel ligde oynayacağını belirtti.

Olimpiakos, as takımının sadece EuroLeague’de mücadele edeceğini duyurdu. Böylece altyapı ağırlıklı bir takım oluşturacak Olympiakos, maçlarda başka bir takım ismiyle yer alacak. Bu hamleyle birlikte Olympiakos, Yunanistan Kupası'na katılabilecek.

Olimpiakos Yunanistan Ligi normal sezonu son hafta maçlarında Panathinaikos hakkında kurallara aykırı teşvik iddiasında bulunmuş, Yunanistan Basketbol Federasyonu ve Yunanistan Hakem Birliği'ne savunma dilekçeleri sunmuştu. Panathinaikos ile oynanacak Yunanistan Ligi play-off serisi ilk maçına çıkmayan Olimpiakos, kurallar gereği küme düşürülmüştü.