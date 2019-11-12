Olimpiyat Hazırlık Merkezi sporcularından 1263 madalya

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2020 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yapan Kasapoğlu, Türkiye'nin coğrafi yapısı ve iklim özelliklerinden dolayı spor turizmi potansiyeli yüksek olan ülkeler arasında yer aldığını belirtti.

Kasapoğlu, Türkiye'nin dört mevsim spor yapılmasına elverişli iklim koşullarına sahip olduğunu ifade ederek, "11. Beş Yıllık Kalkınma Planı'na (2019-2023) 'Türkiye Spor Turizmi Stratejisi' hazırlanması vesilesiyle spor turizmi başlığını dahil ettik. Bu çerçevede de bugün Antalya'da başlayan çalıştay var. İnşallah çarşamba günü de kapanışını gerçekleştireceğiz." diye konuştu.



Türkiye'de spor noktasında hem altyapı hem de performans bazında çok önemli gelişmeler yaşandığını dile getiren Kasapoğlu, "Çok ciddi bir tesisleşme hamlesi söz konusu. Ülkemizin son 18 yıldaki sportif tesisleşmesinin başka bir örneği yok. Bu manada ülkemizin tüm noktalarında çok kaliteli, devasa tesislerin olduğunu gururla ifade ediyoruz. Bundan sonraki süreçte bu tesisleri daha verimli kullanmak, başarıları daha yukarılara taşımak, ülkemizin sportif anlamdaki geleceğini daha güçlü kılmak adına sportif projelerimiz var." dedi.

SPORTİF YETENEK TARAMASI

Kasapoğlu, bunlardan birinin Sportif Yetenek Taraması Projesi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Yetenekli olan çocuklarımızın yeteneklerinin keşfedilmesi ve yetkin oldukları alanlara yönlendirilmesi amacıyla yaklaşık 1 milyon 200 bin çocuğumuzun yetenek taramasını gerçekleştirdik. Bu çerçevede yaklaşık 3 bin 551 engelli öğrencimizin bu yetenek taramalarına katılımını sağladık. Yabancı uyruklu ülke vatandaşı 40 bin öğrencinin sportif yetenek taraması yapıldı. Projemizin bir tarafında yetenek taraması, diğer tarafında ise spora yönlendirme var. Herkesin hayatında, günlük yaşamın bir parçasında sporun olmasını önemsiyoruz."

OLİMPİYAT HAZIRLIK MERKEZLERİNDEN 1263 MADALYA

Lisanslı sporcu sayısının hızla arttığına değinen Kasapoğlu, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerine (TOHM) ilişkin bilgi de verdi.

Kasapoğlu, "Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerimizden 22 ilde, olimpik 22 branşta yatılı veya gündüzlü olmak üzere toplam 1166 sporcu yararlanıyor. 2020 Tokyo Olimpiyatları için oluşturulan olimpik sporcu havuzuna şu an 172 sporcu girmeye hak kazandı. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerimizde eğitim gören sporcularımız uluslararası müsabakalarda 1263 madalya kazandı." şeklinde görüş belirtti.

Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi ile 250 bin kişiye yüzme öğrettiklerini anlatan Kasapoğlu, 2020 sonuna kadar yaklaşık 1 milyon kişiye yüzme öğretmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Kasapoğlu, amatör kulüplere desteklerin hızla devam ettiğinin altını çizerek, "2002 yılında ülkemizde 6 bin 35 spor kulübü faaliyet göstermekteyken Bakanlığımızca verilen destekler sayesinde bu sayı 2019 yılı ekim ayı itibarıyla 17 bin 747'ye yükselmiş durumda. 18 yıldaki devrim hakikaten sportif anlamda önemli bir devrim. Durmadan, usanmadan hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Son günlerde yaşadığımız başarılar, bu konudaki yapılan yatırımların ne kadar yerinde olduğunu ve gidilen yolun ne kadar doğru olduğunu bizlere gösteriyor. Daha büyük başarıları bizlere müjdeliyor." diye konuştu.