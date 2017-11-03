Olimpiyat Stadyumu Şampiyonlar Ligi finaline aday

UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi finali için Atatürk Olimpiyat Stadı aday gösterildi. Dev maç için Benfica'nın sahası Estadio da Luz'un da aday olduğunu belirtildi.

UEFA, aynı zamanda Avrupa Ligi finali için de Polonya'nın Arena Gdansk Stadı ve Portekiz'in Dragao Stadı aday gösterildi.

UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı stadyumu 2018 Haziran ayında açıklayacak.

2005'TE EV SAHİPLİĞİ YAPMIŞTI

Atatürk Olimpiyat Stadı, 2005 yılında oynanan unutulmaz Liverpool-Milan maçına ev sahipliği yapmıştı. Şampiyonlar Ligi tarihinin hafızalara kazınan maçları arasına giren finalde Milan ilk yarıyı 3-0 öne kapatmış, Liverpool ise maçı 3-3'e getirip, penaltılarla kupaya uzanmıştı.