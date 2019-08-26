Olimpiyat vizesi alan milli atlet sayısı 11'e yükseldi

1 Rıdvan Dilmen: Luiz Gustavo, Trabzon maçına yetişir Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Luiz Gustavo'yu transfer ettiğini ve oyuncunun Trabzonspor maçında sahada olacağını ifade etti.

2 De Arrascaeta'dan enfes röveşata golü Brezilya Serie A'da Flamengo'nun Caera'yı 3-0 yendiği maçta De Arrascaeta müthiş bir röveşata golü attı.

3 Quaresma'dan Beşiktaş'a 'vefasızlık' tepkisi Yönetimin tarafından kadro dışı bırakılan Quaresma, "Ben Beşiktaş için yedi sezon görev yaptım. Hizmetlerime böyle mi teşekkür edilecekti" diyerek isyan etti.

4 Fenerbahçe, Nabil Dirar'la uzatacak Fenerbahçe, performansıyla göz dolduran Nabil Dirar'ın sözleşmesini uzatma kararı aldı.

5 Mehmet Topal Başakşehir'de Başakşehir, Mehmet Topal ile 2 yıllık anlaşma yaptı. Tecrübeli futbolcunun sağlık kontrolünden geçtikten sonra sonra İstanbul ekibine imza atacağı belirtildi.

6 İlk 2 haftası geride kalan Süper Lig'de son durum Süper Lig'de 2. hafta bir maç dışında tamamlandı. İkide iki yapan Fenerbahçe liderliğini sürdürürken, iki maçta 1 puan alan Galatasaray ise 13. sırada yer aldı.

7 Konyasporluların penaltı beklediği pozisyon Süper Lig'in start almasıyla birlikte hakem tartışmaları da başladı. G.Saray-Konyaspor mücadelesinde yaşanan penaltı pozisyonu, dün gecenin en çok konuşulan konularından biri oldu.

8 Diagne'nin ıslıklanması Fatih Terim'i kızdırdı Konyaspor maçında vasat bir gözüntü çizen Diagne, oyundan çıkarken ıslıklandı. Teknik direktör Fatih Terim'in, Senegalli forveti protesto edenlere kızdığı görüldü.

9 Fatih Terim: Canımız acıyor Konyaspor'u ağırladığı karşılaşmada uzatmaların son dakikasında yediği golle 1 puanla yetinen Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, maç dışı yorumlarda bulundu.