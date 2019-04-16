Olimpiyatlarda yarışlara sıcaklık ayarlaması

Hakem VAR olmayan ligde VAR'a baktım deyip gol verdi

1 Fatih Terim şampiyonluğa inanıyor Fenerbahçe derbisinde 2 puan kaybeden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, oyuncularına moral verdi. Terim "benim şampiyonluğa inancım tam, sizin de olsun" dedi.

2 Fenerbahçeli Moses saatini çaldırdı Fenerbahçe'nin yıldız oyuncularından Moses, ülkesi Nijerya'dan İstanbul'a uçtuğu sırada baş üstü dolabına koyduğu saatini çaldırdı ve şikayette bulundu.

3 Comolli, Brahimi ve Niasse için görüştü Fenerbahçe'nin Fransız Sportif Direktörü Comolli, İstanbul'da Niasse ve Brahimi transferleri için bir görüşme yaptı.

4 Hollanda'da yayınlanan VAR konuşmaları Türkiye'de VAR konuşmalarının yayınlanıp yayınlanamayacağı tartışılırken, Hollanda Futbol Federasyonu her hafta bir maçın konuşmalarını açıklıyor.

5 Abdülkadir Ömür: İnşallah Barcelona'ya gitmek nasip olur Trabzonspor'un genç futbolcusu Abdülkadir Ömür, Barcelona forması giymek istediğini söyledi.

6 F.Bahçe-G.Saray maçının VAR kayıtları Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin en tartışmalı pozisyonu için hakem Ali Palabıyık, "Dirar'ın Feghouli'ye yaptığı müdahale faul için yeterli değil" yorumunda bulundu.

7 Sinan Gümüş'e yeni sözleşme yok Fenerbahçe derbisi öncesinde takımlarını uğurlamaya gelen taraftarlara, "Bunların hepsi Suriyeli" diyen Sinan Gümüş'ün Galatasaray kariyeri bitti.

8 Elif Elmas, Galatasaray'la dalga geçti 1-1 sona eren derbide Fenerbahçe'nin golünü atan Elif Elmas, paylaştığı fotoğrafla Galatasaray'ın 20 yıldır Kadıköy'de kazanamamasına gönderme yaptı.

9 Ozan Kabak, Almanya'da en iyi genç oyuncu seçildi Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, Almanya'da mart ayının en iyi genç oyuncusu seçildi.