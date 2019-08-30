Oliver Kahn, Bayern Münih başkanı oldu

Bayern Münih AG Yönetim Kurulu, kulübün efsane futbolcularından Oliver Kahn'la yönetici olarak anlaşmaya vardı.

1 Ocak 2020'den itibaren 'Yönetim Kurulu Üyesi', 1 Ocak 2022'den itibarense 'CEO ve Başkan' olması kararını aldı.

Bayern Münih'in eski kaptanı olan Oliver Kahn, 31 Aralık 2021'de CEO kontratı sona erecek olan Karl-Heinz Rummenigge'nin yerini alacak.

"LİDERLİK YAPACAK DOĞRU İSİM"

Konu hakkında açıklama yapan Denetim Kurulu Başkanı Uli Höeness, "Oliver Kahn'ın gözlerinde, Bayern Münih'in yeni CEO ve başkanı olacak ışığı gördük. Kazanılabilecek her kupayı futbol hayatında kazanan ve kararlılık ile adanmışlığı biradada bulunduran bir insandı. Futbol kariyerinden sonra İşletme eğitimi aldı, yöneticilik yüksek lisansı yaptı. Oliver hem futbolu, hem iş yapmayı biliyor. Ayrıca, DNA'sında Bayern Münih var. Oliver Kahn, Bayern Münih'e liderlik yapacak doğru isimdi." yorumunu yaptı.

OLIVER KAHN: "DERİNDEN BAĞLIYIM"

Oliver Kahn, "Bayern Münih AG'nin yönetim kurulu üyesi olmak benim için büyük bir onur. Ardından CEO ve başjan olacağım. Uli Höeness'in liderliğini yaptığı Denetim Kurulu'na bu görev için teşekkür ediyorum. Kulübün tarihini, değerlerini ve önceliklerini biliyorum. Bu kulübe derinden bağlıyım." açıklamasını yaptı.