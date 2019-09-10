Olivier Letang: Psikolojik bariyeri Ben Arfa ile yıktık

Rennes Sportif Direktörü Olivier Letang, bir dönem adı Fenerbahçe ile anılan ve geçen sezonu takımlarında geçiren Hatem Ben Arfa'ya teşekkür etti.

"BEN ARFA BİZE BİRÇOK ŞEY KATTI"

Letang, konuşmasının başında Hatem Ben Arfa'nın takıma yaptığı katkılarından bahsederken, "Bu Hatem, onu bilirsiniz... Rennes için önemli bir oyuncuydu. Bize birçok şey kattı. Yeteneğini bizim için kullandı, takım arkadaşlarının daha rahat oynamasını sağladı. Sezon sonunda birçok oyuncu, yanıma gelip harika bir sezon geçirdik diye teşekkür etti." dedi.

Fransız temsilcisinin yöneticisi, konuşmasının devamında Hatem Ben Arfa gibi oyuncularla Avrupa kupalarına katılma hakkı elde ettiklerini aktarırken, "Avrupa kupalarına katılma hakkı kazandık. Önümüzdeki psikolojik bariyeri yıktık. Bunu da Ben Arfa gibi oyuncularla yaptık. Sadece sözle bir yere gelemezisiniz, aynı zamanda çok çalışmalısınız." diyerek konuşmasını sonlandırdı.