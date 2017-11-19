Ensonhaber.com'a dön

Olly Lee 65 metreden kaleciyi avladı - İZLE

Luton Town'ın Cambridge United'ı 7-0 mağlup ettiği maçta, İngiliz oyuncu Olly Lee 65 metreden harika bir gol attı.

Olly Lee 65 metreden kaleciyi avladı - İZLE
Yorum Yap

İngiltere 2.Lig'de, Luton Town ile Cambridge United ekipleri karşı karşıya geldi.

Ev sahibi Luton Town, sahadan 7-0 gibi çok net bir skorla ayrıldı. Mücadeleye 31. dakikada Olly Lee'nin attığı gol damgasını vurdu.

65 METREDEN KALECİYİ AVLADI

Kendi sahasında rakibiyle girdiği ikili mücadeleyi kazanan Olly Lee, kaleciyi açıkta görünce topu önüne alır almaz vuruşunu yaparak 65 metre uzaklıktan rakip fileleri havalandırdı.

Olyy Lee'nin attığı golün kuş bakışı ölçümü

İşte o harika gol:

Olly Lee 65 metreden kaleciyi avladı - İZLE

 

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM