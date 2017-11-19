İngiltere 2.Lig'de, Luton Town ile Cambridge United ekipleri karşı karşıya geldi.
Ev sahibi Luton Town, sahadan 7-0 gibi çok net bir skorla ayrıldı. Mücadeleye 31. dakikada Olly Lee'nin attığı gol damgasını vurdu.
65 METREDEN KALECİYİ AVLADI
Kendi sahasında rakibiyle girdiği ikili mücadeleyi kazanan Olly Lee, kaleciyi açıkta görünce topu önüne alır almaz vuruşunu yaparak 65 metre uzaklıktan rakip fileleri havalandırdı.
Olyy Lee'nin attığı golün kuş bakışı ölçümü
İşte o harika gol:
Olly Lee 65 metreden kaleciyi avladı - İZLE