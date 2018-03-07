Ölüm haberini alınca ağlayarak oyundan çıktı

Portekiz Ligi’nde Vitoria ile karşılaşan Belenenses deplasmandan 0-0’lık beraberlikle ayrılırken Karadağlı futbolcu Bakic, eski takım arkadaşı Astori’nin ölüm haberiyle adeta yıkıldı.
GÖZYAŞLARI İÇİNDE SAHAYI TERK ETTİ
Fiorentina’da bir dönem beraber giydiği takım arkadaşının ölüm haberini alan Bakic, gözyaşlarıyla oyundan çıkarken yedek kulübesinde duygusal anlar yaşandı.
Futbol kariyerine Karadağ’da başlayan Bakic, 2012 yılında Torino’ya transfer olduktan bir sene sonra Fiorentina’ya imza atmıştı.