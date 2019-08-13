Olympiakos-Başakşehir maçının muhtemel 11'leri

İlk maçı 1-0 kaybeden Başakşehir, Yunanistan'dan turu geçerek dönmek istiyor.
Temsilcimiz, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.
Karaiskakis Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak maçı, İskoçya Futbol Federasyonundan hakem Bobby Madden yönetecek.
MUHTEMEL 11'LER
Olympiakos
Jose Sa
Eladellaoui
Semedo
Meriah
Tsimikas
Guilherme
Bouchalakis
Masouras
Valbuena
Podence
Guerrero
Başakşehir
Mert
Caiçara
Vieira
Ponck
Clichy
Azubuike
Mahmut
Gulbrandsen
Robinho
Visca
Crivelli