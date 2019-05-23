Olympiakos Başkanı: Valbuena'yı transfer ettik

Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Valbuena ile ilgili çarpıcı bir transfer gelişmesi yaşandı. Yunanistan'da yayın yapan Parapolitic FM'e konuşan Olympiakos Başkanı, 34 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrolarına kattıklarını ifade etti.

"ZAMANI GELDİĞİNDE AÇIKLAYAĞIZ"

Yunan ekibinin transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Marinakis, Valbuena'nın sorulması üzerine şöyle konuştu: "Zamanı geldiğinde açıklayacağız. Valbuena'nın Olympiakos'a çok faydası olacak. Çok iyi bir oyuncuyu transfer ettik diyebiliriz, anlaşma şu anda çok yakın. Olympiakos'un şampiyonluğu ve Avrupa'da yerini alması her şeyden önemlidir."

Fenerbahçe ile Valbuena arasında yapılan görüşmelerin ardından oyuncunun sözleşmesinde yer alan, "25 maç oynarsa kontratı otomatik olarak uzar" maddesi kaldırılmıştı.

Öte yandan Fenerbahçe'nin Valbuena'ya 2 yıllık 3.4 milyon euroluk teklif yaptığını ancak Fransız yıldızın teklifi kabul etmediği ifade ediliyor. Valbuena bu sezon 31 maçta sarı lacivertli formayı giyerken 4 gol attı, 8 asist yaptı.