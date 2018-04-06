Olympiakos Başkanı'nın Emenike pişmanlığı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike hakkında şok açıklama...

Olympiakos Başkanı Evangelos Mariaknis geçtiğimiz sezon sarı-lacivertlilerden transfer ettikleri Emmanuel Emenike ile ilgili olay sözler sarfetti.

BİZİ ÇOK YANILTTI

Marinakis, “Spor yaşantım boyunca yediğim en büyük kazık oldu. Onu büyük umutlarla takıma katmıştık ama bizi çok yanılttı” dedi.

Devre arasında da Kırmızı-Beyazlılar’dan İspanyol ekibi Las Palmas’a kiralanan 30 yaşındaki forvet, hiçbir resmi maça çıkmadan sakatlığından dolayı sezonu kapatmıştı.