Olympiakos Karius'u istiyor

Beşiktaş'ın sezon başında Liverpool'dan iki yıllığına kiraladığı Loris Karius, ortaya koyduğu performansla tam bir hayal kırıklığı yarattı.
Son maçlarda taraftarlar tarafından ıslıklanmaya başlanan Alman kaleciyi gelecek sezon kadroda tutmak istemeyen siyah-beyazlı yönetime Liverpool'dan kötü haber gelmişti.
25 yaşındaki kalecinin sözleşmesi bitene kadar Beşiktaş'ta kalmasını isteyen İngiliz devi, Kartal'dan gelen 'sözleşmesini feshedelim' teklifini geri çevirmişti.
Ancak Karius'u isteyen bir takım çıktı. Yunanistan'ın en büyük kulüplerinden Olympiakos'un Alman file bekçisini transfer etmek istediği öğrenildi.
YUNAN BAŞKAN YARDIM İSTEDİ
Yunan kulübünün başkanı Evangelos Marinakis’in, yakın dostu Fikret Orman’dan bu transfer için yardım istediği belirtildi.
Karius'un Yunanistan'a gitmek istemesi durumunda bu transferin gerçekleşmesi bekleniyor.