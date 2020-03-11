Olympiakos koronavirüs testini geçti

Yunanistan 1. Futbol Ligi ekiplerinden Olympiakos; futbolculara, yöneticilere ve kulüp görevlilerine yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, kulüp sahibi Evangelos Marinakis'te koronavirüs tespit edilmesinin ardından futbol takımı, yöneticiler ve kulüp görevlilerinin teste tabi tutulduğu kaydedildi.
Yapılan testler sonucunda kimsede koronavirüse rastlanmadığı belirtildi.
MANCHESTER CITY - ARSENAL MAÇI ERTELENDİ
UEFA Avrupa Ligi'nde 27 Şubat'ta oynanan Arsenal-Olympiakos maçında, Yunan ekibinin başkanı Marinakis'in Arsenal forması giyen futbolcular ve teknik heyetle el sıkışarak sohbet etmesi göz önünde bulundurularak, İngiltere Premier Lig'de bugün oynanması planlanan Manchester City-Arsenal karşılaşması ertelenmişti.