Olympiakos maça çıkmadı, küme düşürüldü

Basketbol Yunanistan Ligi play-off'larındaki Panathinaikos - Olympiakos erbisi oynanmadı. Maça çıkmama kararı alan ve daha önce de bir hükmen yenilgisi bulunan Olimpiakos otomatik olarak küme düştü.

KORKAK TAVUK GÖNDERMESİ

Olympiakos, geçtiğimiz günlerde Yunanistan Ligi normal sezonunda son hafta maçlarında kurallara aykırı teşvik olduğu iddiasında bulunmuş, Yunanistan Basketbol Federasyonu ve Yunanistan Hakem Birliği'ne konuyla ilgili savunma dilekçelerini hazırlamıştı.

Öte yandan Olympiakos'un Adriyatik Ligi'ne katılmayı planladığı gelen haberler arasında.

OAKA'daki gecenin en ilginç karesi ise Olympiakos'un boş benchine 'korkak tavuk' göndermesiyle tavuk bırakılması oldu.