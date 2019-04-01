Olympiakos, Slimani'ye talip

Sarı-lacivertli ekibin tarihinde transfer ettiği en kötü forvetlerden biri olan Slimani, takımdan ayrılıyor. Kiralık sözleşmesi sona erecek olan Cezayirlinin yeni adresi Yunanistan olacak.

DEVRE ARASI OLMADI SEZON SONU ALACAKLAR

Yunan basınında çıkan habere göre, gol sorununu çözmek isteyen Olympiakos Islam Slimani'yi kadrosuna katacak.

Olympiakos devre arasında Slimani'yi istemiş ancak Fenerbahçe'nin Leicester City'yle yaptığı anlaşmayı feshemememesi nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Leicester City'nin de oyuncunun maaşının bir kısmını ödeyebileceği, Slimani'nin transferinin gerçekleşmesinin yakın olduğuna vurgu yapıldı.

Teknik direkör Pedro Martins'in de Portekiz'de çalıştığı dönemden Slimani'yi yakından tanıdığı ve oyuncuyu transfer listesine yazdığına dikkat çekildi.

SLİMANİ AYRILIK SİNYALİ VERMİŞTİ

Transfer söylentisi ile ilgili daha önce Cezayir basınına konuşan Slimani, "Bonservisim hala Leicester City'de. Oturup konuşacağız. Bir yol haritası belirlemem gerek" diye konuşmuştu.

Fenerbahçe'de 25 maça çıkan Slimani 5 gol attı.