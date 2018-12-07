Olympiakos Soldado'yu istiyor

Fenerbahçe'ye geldiği günden beri bekleneni veremeyen Soldado'nun, Galatasaray derbisi sonrası aldığı ceza nedeniyle bileti kesildi.

FENERBAHÇE'DE YAPAMADI

Bu sezon sarı-lacivertli ekibin formasıyla sadece 155 dakika süre alabilen Soldado, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un gündeminde. PAOK ile şampiyonluk mücadelesi veren Olympiakos'ta teknik direktör Pedro Martins devre arasında Soldado'nun alınmasını istedi.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

Portekizli teknik adam, yönetime sunduğu raporda İspanyol golcünün takıma kazandırılmasını istedi. Sezon sonu serbest kalacak Soldado'dan para kazanmak isteyen Fenerbahçe de teklife sıcak bakıyor.

İspanyol futbolcu Galatasaray'la oynanan derbide çıkan kavganın ardından 6 maç ceza almıştı.