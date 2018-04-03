Olympiakos'tan oyunculara para cezası

Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis, takımın aldığı sonuçlara sinirlendi ve ilginç bir hamleye imza attı.

400 BİN EURO CEZA KESTİ

Evangelos Marinakis, Olimpiakos'un Levadiakos ile 1-1 berabere kalmasının ardından tüm takımı tatile gönderirken, 400 bin euro para cezası kesti.

SORUN SİZSİNİZ

Oyunculara seslenen başkan, "Benim ve taraftarların hayalini kurduğum takım için, sizi tatile yolluyorum. Siz sadece güzel evlerinizi düşünüyorsunuz ve takım için endişelenmiyorsunuz. Altyapıdaki çocuklar ve taraftarlarımız, takımı sizden çok seviyor. Ben size milyonlar ödüyorum, her şeye sahipsiniz. Sizin için 3 hoca gönderdim ancak görünüyor ki sorun sizsiniz" ifadelerini kullandı.