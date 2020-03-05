Olympique Lyon'u yenen PSG, Fransa Kupası'nda finalde

Polonya basını, Legia Varşova'nın boşta olan Arda Turan için girişimde bulunduğunu yazdı.

Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi sarı-kırmızılılardan 4, siyah-beyazlılardan ise 6 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.

Sezon sonunda Karius ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş'ta, kaleci arayışları sürüyor. Siyah-beyazlıların, Fabri ve Claudio Bravo'nun menajerleriyle görüşmelere başladığı öğrenildi.

9

Süper Lig şampiyonunun kazanacağı para

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan takım, kasasını dolduracak. İşte hangi kulüp ne kadar kazanacak listesi...