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Olympique Lyon'u yenen PSG, Fransa Kupası'nda finalde

Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Paris Saint-Germain, Olympique Lyon'u 5-1 mağlup ederek Fransa Kupası'nda finale yükseldi.

| AA
Olympique Lyon'u yenen PSG, Fransa Kupası'nda finalde
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Fransa Kupası yarı final karşılaşmasında Lyon, Ligue 1'in lideri PSG'yi ağırladı.

Karşılaşmanın ilk golü ev sahibi ekibin futbolcusu Martin Terrier'den 11. dakikada geldi.

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PSG, Mbappe'nin 14., 70. ve 90. dakikada, Brezilyalı Neymar'ın penaltıdan 64. dakikada ve Sarabia'nın 81. dakikada attığı gollerle maçı 5-1 kazanarak adını finale yazdırdı.

Fransa Kupası final maçı, 25 Nisan'da Paris'teki Stade de France'da PSG ile yarın oynanacak Saint-Etienne-Rennes karşılaşmasının galibi arasında yapılacak.

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