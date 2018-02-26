Ömer Asaf Belçika'da 6. oldu

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamada, Türkiye Karting Şampiyonası'nda 5 sezondur yarışan ve 2 yıldır da Belçika Rotax Max Challenge serisi mini max kategorisinde mücadele eden Ömer Asaf'ın, Uluslararası Genk Pisti'nde çıktığı ilk ayak yarışında 6. olduğu bildirildi.

16 SPORCUYLA MÜCADELE ETTİ

Türkiye Karting Şampiyonası'nda bu sezon mini kategoriden, junior kategoriye geçen 12 yaşındaki Ömer Asaf'ın, turnuvada 7 farklı ülkeden, 16 sporcuyla mücadele ettiği ifade edildi.

Belçika Rotax Max Challenge serisi 5 ayaktan oluşuyor.