Ömer Aşık galibiyetle döndü

NBA'de iki Batı Konferansı ekibinin mücadelesinde New Orleans Pelicans, sezonun 11'inci galibiyetini konuk olduğu Phoenix Suns'ı 115-91 mağlup ederek aldı.

Pelicans'ta Anthony Davis 23 sayı ve 9 ribaunt, DeMarcus Cousins 19 sayı 10 ribaunt ve 6 asist, Jrue Holiday 18 sayı ile galibiyette pay sahibi oldu.

ÖMER AŞIK 10 AY SÜRE ALDI

İltihabi bir bağırsak rahatsızlığı olan Crohn hastalığı nedeniyle şubat ayından bu yana basketboldan uzak kalan milli basketbolcu Ömer Aşık ise 10 dakika süre aldığı ilk maçında 6 sayı ve 1 ribauntluk performans sergiledi.