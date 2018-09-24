Ömer Aşık parkelerden uzak kalacak

Fenerbahçe yönetimi: Sözleşmemiz var ama bir mecburiyetimiz yok

Bu akşam oynanacak olan dev derbi öncesi her iki takımdan da iddialı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Portekizli yıldız Quaresma, "Harika bir derbi oynamak için Kadıköy'e gidiyorum" dedi.

Fenerbahçe ile Beşiktaş bu akşam 348. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler ezeli rakibini toplamda 132 kez mağlup ederken, siyah-beyazlıların 124 galibiyeti bulunuyor.

Almanya'da EURO 2024'ü istemeyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Stuttgart'tan sonra Hamburg taraftarları da federasyonun adaylığını protesto etti.

Barcelona'nın Girona ile 2-2 berabere kaldığı maçta Arjantinli yıldız Lionel Messi, maçı kazanamamanın gerginliği ile kendisine elini uzatan hakem Manzano'nun elini sıkmadı.

Fenerbahçe derbisi için Vodafone Park önünde toplanan Beşiktaşlı taraftarlar, bindikleri otobüslerde hiçbir taşkınlık çıkarmadan Kadıköy deplasmanına gitti.

1 Fatih Terim, Akhisarlı taraftarlarla kapıştı Akhisarspor'a 3-0 yenilen Galatasaray'da sinirli olduğu gözlenen teknik direktör Fatih Terim, kulübenin arkasında bulunan taraftarlarla tartıştı.

2 Derbi öncesi F.Bahçe ve Beşiktaş'ın video paylaşımları F.Bahçe, derbi öncesi "Burası Kadıköy. Tarih burada tekerrür eder" diyerek bir video paylaştı. Beşiktaş ise taraftarlarının yaptıkları tezahüratları derleyerek ezeli rakibine cevap verdi.

3 Fenerbahçe-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek.

4 Şenol Güneş'ten küfür açıklaması: Tamamen tesadüf Şenol Güneş, "F.Bahçe aleyhine küfürlü tezahüratta bulunan Beşiktaşlı taraftarlara destek verdi" diyenlere cevap verdi. Güneş, "Tamamen talihsiz bir tesadüf" dedi.

5 Quaresma ve Volkan'dan iddialı derbi yorumu Bu akşam oynanacak olan dev derbi öncesi her iki takımdan da iddialı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Portekizli yıldız Quaresma, "Harika bir derbi oynamak için Kadıköy'e gidiyorum" dedi.

6 Lugano Fenerbahçe'yi ziyaret etti 2006-2011 yıllarında sarı lacivertli formayı giyen Uruguaylı Diego Lugano, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ile eski takım arkadaşlarını ziyaret etti.

7 Almanların EURO 2024 protestosu sürüyor Almanya'da EURO 2024'ü istemeyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Stuttgart'tan sonra Hamburg taraftarları da federasyonun adaylığını protesto etti.

8 Ozan Tufan U21 derbisinde oynadı Fenerbahçe'de Cocu'nun kadro dışı bıraktığı Ozan Tufan, U21 Ligi'nde Beşiktaş'a karşı oynanan maçta oynadı.

9 Fenerbahçe-Beşiktaş rekabetinde 348. randevu. Fenerbahçe ile Beşiktaş bu akşam 348. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler ezeli rakibini toplamda 132 kez mağlup ederken, siyah-beyazlıların 124 galibiyeti bulunuyor.