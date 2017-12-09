Ömer Aşık'ın takımı Pelicans mağlup oldu

Evinde ağırladığı Sacramento Kings'e uzatma sonucu boyun eğen New Orleans Pelicans'ta Ömer Aşık takımına skor katkısı yapamadı.

Kings'in yıldız oyuncularından Zach Randolph, 35 sayı ve 13 ribauntla double-double yaptı. Buddy Hield 18 sayı ve 7 ribaunt, De'Aaron Fox 14 sayıyla galibiyete destek veren oyuncular oldu.

Galibiyet ve mağlubiyet sayısını 13'e eşitleyen Pelicans'ta DeMarcus Cousins'in 38 sayı ve 11 ribauntluk performansı kazanmak için yeterli olmadı. Anthony Davis 18, Ian Clark 15, Jrue Holiday 14 sayıyla oynarken, 9 dakika süre alan milli basketbolcu Ömer Aşık ise 2 ribaunt aldı.