Ömer Bayram: Birçok insan bizim kadar şanslı değil

Galatasaray'da bu sezonun en büyük sürprizlerinden biri olan ve sözleşmesinin iyileştirilmesi gündemde olan Ömer Bayram, karantina günleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"İLK SENE ZOR GEÇTİ"

"Benim tüm futbol hayatım değişimle geçti. Akhisarspor'da kupa kazandıktan sonra Galatasaray'a geldiğim ilk sene zor geçti. Alışmak zaman aldı. Çocukken hayalini kurduğum takımdaydım ancak çok fazla başarılı olmak istediğim için bu biraz geri tepti. Ancak yine de kendime inandım ve bu da iyi bir sezon geçirmemi sağladı."

"ŞİMDİ KUŞLAR GİBİ ÖZGÜRÜM"

"Bu sezon kuşlar gibi özgürdüm. Geçen seneden dersler çıkardım ve mental ve fiziksel açıdan daha güçlendim. Geçen sezon her şeyi kusursuz yapmaya çalışıyordum ve bu olmadı. Şu anda çocukluk zamanlarımdaki gibi oynuyorum."

"BİZ FUTBOLCULAR AYRICALIKLI OLDUĞUMUZU UNUTMAMALIYIZ"

"Ben şanslıyım, telefonuma iki dokunuşla, istediğim her şeyi sipariş edebiliyorum ancak birçok insan bunu yapamıyor. Biz futbolcular, ne kadar ayrılacalıklı bir grupta olduğumuzu hiçbir zaman unutmamalıyız."

"Şu anda evde kalmak en iyi seçenek, tek seçenek. Konuşacak çok şey var, mesela küçük işletmeler ne olacak? Nasıl suyun üzerinde kalacaklar? Tüm ekonomi ölecek. Biz eğlence sektörüyüz, futbolun en son geri dönmesi mantıklı. Futbolda da yayın geliri alamadığı için birçok ligin kapanabileceği konuşuluyor. Benim kulübüm de belki kombine paralarının bir kısmını iade etmek zorunda kalacak ancak oyuncuların maaşlarına milyonlar ödeniyor. Bunları düşünürsen, karışık işler."