Ömer Bayram: Dünyanın en iyi sol beki olmak istiyorum

Galatasaray'ın, sezon başında Akhisarspor'dan kadrosuna kattığı Ömer Bayram, Hollanda basınına özel bir röportaj verdi.

Liverpool'da oynayan çocukluk arkadaşı Virgil van Dijk'le, gurur duyduğunu söyleyen 27 yaşındaki oyuncu, "O Groningen ile, ben de NAC Breda ile sözleşme imzaladığımda ne kadar gururlandığımızı hatırlıyorum. Şimdi kulüplerimiz Liverpool ve Galatasaray ile şampiyonluk için savaşıyoruz ve ülkelerimizde Avrupa Şampiyonası için bilet almaya çalışıyoruz. Bundan güzel bir şey olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

"DÜNYANIN EN İYİSİ OLMAK İSTİYORUM"

Dünyanın en iyi sol beki olmayı hedeflediğini belirten Ömer Bayram, "Şu anda çocukluk hayalimi yaşıyorum. Bunun için her gün Virgil ile sahaya çıktık ve çalıştık. Sahada riskler alan ve hissettiği gibi oynayan bir oyuncuyum. Kendime inanıyorum, dünyanın en iyi sol beki olmak istiyorum. Başarabilir miyim? Bilmiyorum" dedi.

Ömer Bayram, bu sezon Galatasaray'da 12 maça çıktı ve 937 dakikada 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

HASAN ALİ: "TÜRKİYE'NİN EN İYİSİYİM"

Fenerbahçe'nin milli sol beki Hasan Ali Kaldırım, daha önce verdiği röportajda Türkiye'nin en iyi sol beki olduğunu ifade etmişti.