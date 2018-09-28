Ömer Bayram: En iyi kornerim değildi

Galatasaray'da bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıkan Ömer Bayram, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Ömer Bayram, atmosferi değerlendirirken Maicon'a yaptığı asist hakkında da konuştu.

Maça 11'de başlayan Ömer ilk olarak ''Atmosfer inanılmazdı. 11'de forma şansı nasip oldu. İstediğimiz oyunu oynadık. Belki istediğimiz skoru alamadık. Bir gol de 3 puanı getirdi. Bizim için çok önemli 3 puan. Akhisar'dan sonra bir telafi oldu'' ifadelerini kullandı.

Yaptığı asisti değerlendiren Ömer Bayram ''Elimden geleni yaptım. Böyle nasip oldu. Belki en iyi kornerimi kullanmadım ama böyle kornerler de bazen gol oluyor'' şeklinde konuştu.