Ömer Bayram: Fatih Hoca bana 'Xavi Ömer' dedi

G.Saray’da yükselen performansıyla adından söz ettiren Ömer Bayram, teknik direktör Fatih Terim'e övgüler yağdırdı.

"YERİ BENDE AYRI"

Türkiye gazetesine konuşan Ömer, "Bu sezon yakaladığım çıkışta Fatih Terim Hoca’mın yeri çok ayrı. Yaptığı konuşmalar insanın özgüvenini arttırıyor. Sezon başı kampında bana hazırlık maçlarından sonra ‘Ooo Xavi Ömer’ veya ‘Iniesta Ömer’ diye espriyle takılırdı. İnanın bu takılma bile bir oyuncunun öz güveni için çok önemli. Benden her zaman önce kendime güvenmemi ve rahat olmamı istedi. Çünkü çok istediğimi o da görüyordu bence. Ben de yüzünü kara çıkarmadığım için çok mutluyum." dedi.