Ömer Bayram: Kapıyı boxerla açtım

Galatasaray'da sezonun başarılı performanslarından birini ortaya koyan Ömer Bayram, Hollanda basınına açıklamalarda bulundu.

''ARKADAŞIM SANIP, KAPIYI BOXERLA AÇTIM''

Voetbalzone'a konuşan Bayram, "Şampiyonlar Ligi'nde deplasmana nereye gidersek gidelim, kaldığımız otelin önü taraftarlarla dolup taşıyor. Katlarda her zaman güvenlik olmasına karşın bir gün ya yoklardı ya da gözden kaçırmışlardı. Çalınan kapıyı açtım ve 16-17 yaşında çocuklarla karşılaştım. Bir takım arkadaşım geldi düşüncesiyle kapıyı boxer şortla açmıştım. Çünkü yatakta uyumaya hazırlanıyordum. Önce giyindim ve sonra fotoğraf çekilme isteklerini kabul ettim." ifadelerini kullandı.

''SEZON SONU ŞAMPİYONLUK GELSİN İSTİYORUM''

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Süper Lig'in durumuna yönelik de konuşan Ömer Bayram, "Galatasaray üçüncü sırada ve şu an şampiyonluk şansı var. Lig tamamen durdurulursa Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyeceğimizden, ligin normal şekilde tamamlanmasını istiyorum. Böylesine iyi oynadığım sezonun sonunda şampiyonluk gelsin istiyorum. Hollanda ligi gibi iptal edilmesini istemiyorum. Diğer taraftan bu sezon artık oynanmayabileceğini de göz önünde bulunduruyor ama böyle bitsin istemiyorum.'' dedi.