Galatasaray'da forma giyen Ömer Bayram, 1991 yılında Hollanda'nın Breda kentinde dünyaya geldi. Deneyimli sol bek, "Players ID" kanalına futbolculuk kariyerine dair ilginç anektodlar anlattı.

Kendisi gibi Hollanda Breda doğumlu olan Virgil van Dijk beraber büyüklerini ve yakın arkadaş olduklarını ifade eden Ömer Bayram, Virgil van Dijk ile yaşadığı anıları anlattı.

Ömer Bayram: Van Dijk bize gelirdi, kuru fasulye yerdik - İZLE

"VAN DİJK BİZE GELİRDİ"

Liverpool forması giyen Virgil van Dijk ile beraber büyüdüğünü ve birlikte top oynadıklarını söyleyen Ömer Bayram, "Beraber sabah akşam top oynardık sonra Virgil van Dijk benim eve gelirdi, annem kuru fasulye pilav yapardı, patates kızartması falan yerdik. Ona yaradı tabii yedikleri. Aslında 14-15 yaşımızda biz aynıyık ama o son birkaç senede hızlı gelişti." dedi.

(Ömer Bayram'ın Galatasaray'a transfer olmasının ardından Virgil van Dijk, arkadaşını Twitter'dan tebrik etmişti.)