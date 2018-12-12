Ömer Bayram'a Fransa'dan talip var

Galatasaray'ın Milli sol beki Ömer Bayram'a Fransa'dan talip çıktı.
Sarı-kırmızılı takımın kritik maçlarında vasatı aşamayan ve taraftarın tepkisini çeken Ömer Bayram için Fransa basınında transfer haberleri yer alıyor.
AMİENS KULÜBÜ DEVRE ARASI TEKLİF YAPACAK
Fransa'nın RMC radyosu, Amiens'in geçtiğimiz günlerde Ömer Bayram için bilgi toplamaya başladığını ve devre arası transfer döneminde Galatasaray'a teklif götüreceğini belirtti.
Galatasaray'ın Süper Lig'de 7. sırada bulunduğu ve ekonomik olarak zor günler geçirdiği kaydedilirken bu nedenle nakit paraya hayır demiyeceği ve transfere sıcak bakacağı öne sürüldü.
400 BİN EUROYA TRANSFER EDİLDİ
Sezon başında Akhisarspor'dan 400 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilen 27 yaşındaki sol bek, bu sezon Galatasaray ile 16 maça çıkarken 1 gol ve 2 asist üretti. Amiens, 20 takımlı Fransa Ligi'nde 16 hafta sonunda 16 puan toplayarak 17. sırada bulunuyor.